العاهل البحريني يشيد بإسهامات الشيخ خليفة بن زايد لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بجهود رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بناء نهضة دولة الإمارات الحديثة وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وإسهاماته في دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أركان مسيرته المباركة، لافتا إلى أن أعماله ومنجزاته ستظل راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

وقدم الملك حمد، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وذلك في قاعة التشريفات الرئاسية بمدينة أبوظبي، وكذلك قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأنجال الفقيد وإلى أسرة آل نهيان وإلى الشعب الإماراتي.

وأكد العاهل البحريني، أن البحرين قيادةً وشعبا التي آلمها هذا المصاب الجلل ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر المواقف الخالدة والمشرفة للشيخ خليفة بن زايد، مشيرا إلى أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة جاء ليكمل مسيرة القائد المؤسس والموحد للإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأعرب الملك حمد، عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البحرين والإمارات والتي تجسد الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ، مؤكدا ثقته في أن علاقات الأخوة والتعاون المتينة والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة، ستبقى راسخة ومتجذرة بما يخدم مصالح البلدين.