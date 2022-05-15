رئيس المفوضية الإفريقية يتلقى أوراق اعتماد مسؤولي الأمم المتحدة

تلقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد أوراق اعتماد، بارفيه أونانجا - أنيانجا، في منصبه الجديد كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": تبادلت مع السيد بارفيه وجهات النظر حول مختلف القضايا القارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

في سياق متصل، تلقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه أوراق اعتماد، الممثل الخاص ورئيس مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة أوا نداي سيك، حيث أعرب فقيه عن تطلع المفوضية للاستفادة من خبرتها الواسعة في تعميق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الشراكة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من خلال الاستراتيجية الحالية.