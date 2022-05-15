المتحدث العسكري: تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 443 مشروعا تنمويا في سيناء منذ 2014

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنّ القوات المسلحة تساهم بما لديها من إمكانيات في دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة سواء على مستوى الجمهورية بشكل عام او شبه جزيرة سيناء بشكل خاص للارتقاع بالأوضاع الاجتماعية هناك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هذا الدور يعتبر أحد المحاور الرئيسية في مجابهة الإرهاب.



وأشار إلى أنّ القوات المسلحة تم تكليفها منذ 30 يونيو 2014 بتنفيذ 443 مشروعًا لخدمة كل مجالات التنمية الشاملة في سيناء، بإجمالي تكلفة 401 مليار جنيه.



ولفت إلى أنه تم تنفيذ 306 مشروعات فيما يجري تنفيذ 102 مشروع، ومخطط تنفيذ 35 مشروعًا آخر.