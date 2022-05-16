رئيس إيسترن كومباني يعد اللاعبين بمكافآت مالية لتحسين النتائج في الدوري

أكد نصر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني الرياضي بإنه يعد لاعبو الفريق الأول بصرف مكافأة مجزية فى حال تحسن وضع الفريق في جدول الدوري.

قائلًا: " لم يتأخر مجلس الإدارة في صرف مكافأة التعادل عقب مباراة المقاولون بالرغم من أننا كنا بحاجة إلي الفوز ليتحسن وضع الفريق في الجدول ولكن أردنا أن نعطي دفعة معنوية للاعبين ".

واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكدًا أنه يثق في قدرات لاعبي إيسترن كومباني وقدرتهم على الخروج من تلك المنطقة الصعبة، مطالبًا الجميع بالثقة في الفريق ومجموعة اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدا ولم يحالفهم الحظ في المباراة السابقة ودعمهم معنويًّا.