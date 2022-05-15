71 محضرا لمخالفات عدم ارتداء كمامة وإشغالات طرق وضبط شيش في قرى مركز المحلة

قال رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وجدي الجرواني إنه جرى تحرير 71 محضرا متنوعا، منها 10 محاضر خاصة بمخالفة عدم ارتداء كمامة و27 محضر إشغال طريق و24 محضر نظافة و10 محاضر بيئة، فضلا عن مصادرة 10 "شيش" لمقاهي ومحال تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الجرواني - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - تعقيم حوالى 150 مسجدا خلال إقامة الصلوات اليومية، فضلا عن شن حملات ليلية لرش شوارع قرية العامرية والمعتمدية والبنوان وشبرا بابل ودمرو ومحلة حسن بالمبيد المضاد للحشرات.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجان للمرور على المحال التجارية لمراقبة الأسعار والتأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات وإظهار قوائم الأسعار بأماكن مكشوفة وواضحة للمواطنين والالتزام بها فى أعمال البيع وتوافر جميع السلع الغذائية والتموينية في المحال والأسواق.

وأشار إلى متابعة اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتزام الورش بمواعيد الغلق الرسمية.