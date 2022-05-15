رئيس يونيون برلين يؤكد بقاء المدير الفني

أكد رئيس نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم ديرك تسينجلر بقاء المدير الفني للفريق أورس فيشر وأنه لا يشعر بالقلق من إمكانية رحيله عن النادي بشكل مبكر.

يأتي ذلك بعد رحيل بعض المدربين بشكل مبكر عن أنديتهم في الدوري الألماني.

وقال رئيس نادي العاصمة الألمانية خلال جولة إعلامية في استاد يونيون برلين اليوم الأحد إن " أورس فيشر باق هنا".

يذكر أن عقد السويسري فيشر/56 عاما/ مع يونيون برلين مستمر حتى نهاية يونيو 2023؛ وكان فيشر تولى مهمة تدريب يونيون برلين في صيف 2018 وصعد معه إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2019.

واحتل يونيون برلين المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري في أول عام يشارك فيه في البوندسليجا، ثم صعد الفريق إلى المركز السابع في العام الثاني وذلك قبل أن يتمكن أمس السبت في عامه الثالث من الوصول إلى المركز الخامس والتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.