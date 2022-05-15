مويس: لم أصدق أداء وست هام أمام السيتي

أشاد ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام يونايتد، بالأداء المميز الذي قدمه فريقه أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين أبقى على حظوظ ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى للريدز مباراتين مع تبقى للسيتي مباراة واحدة مع وجود فارق 4 نقاط بين الفريقين لصالح السماوي.

وقال مويس عبر بي بي سي: "لم أصدق الطريقة التي لعب بها مانشستر سيتي في الشوط الأول وكيف لعبنا وأننا كنا متقدمين 2-0 - لقد كان اللاعبين جيدين جدًا. كان لديهم الكثير من الكرة. كنا نعلم أننا لن نحصل على الكثير منه وسنعاني. سجلنا هدفين جيدين حقًا ومنحنا ذلك فرصة لمحاولة التمسك بالتقدم".

وأضاف مويس في حديثه: "إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا. كنا قد أخذنا نقطة قبل المباراة لأننا كنا نلعب ضد فريق جيد بشكل لا يصدق ، اعتقدت دائمًا أننا سنكون في المباراة لكنهم كانوا جيدًا جدًا مع الكرة وكان ذلك جيدًا. وظيفة لمنعهم من تسجيل هدفين لأكون صادقًا معك".

وأتم: "أردت أن أنافس وأن أكون في المركز الرابع أو الخامس هذا الموسم ، لذلك شعرت بخيبة أمل لأننا انسحبنا من ذلك السباق. لكن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وقدرتهم على الصمود، لقد أظهروا ذلك اليوم بكل الكتل التي وضعوها. "