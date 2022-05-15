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وزير خارجية أوكرانيا يناشد الألمان تحمل عواقب العقوبات ضد روسيا

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 10:12 ص

ناشد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الألمان تحمل عواقب العقوبات ضد روسيا.

وقال كوليبا لتلفزيون "بيلد" مساء أمس السبت: "أحيانا يكون أفضل مساعدة طرف آخر وتحمل فترة قصيرة من الحرمان بدلا من الجلوس في المنزل ومشاهدة التلفاز وعدم القيام بأي شيء، والسماح ببساطة لأن تدق المشكلة في النهاية بابكم".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده اقترحت صفقة عادلة، وقال: "أعطوتنا كل شيء نحتاجه وسوف نطوق روسيا ونهزمها، كي لا تطرق الباب عندكم مطلقا".

وأكد كوليبا أن بلاده ليست مستعدة لإبرام اتفاقات مع روسيا تبقى خلالها أراضي أوكرانية في أيدي المعتدين، وقال: "ليس هناك شيئا سيئا في وقف إطلاق النار، إذا كان هو الخطوة الأولى للوصول لحل يتم فيه تحرير الأراضي الأوكرانية.. ولكننا لن نرضى بأن يكون هناك انفصال جزئي للأراضي"، مضيفا أن الحكومة في كييف "لن تسمح بأن تطيل الدبلوماسية معاناتنا".

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