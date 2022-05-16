 أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يبحثون الرد على التحركات الروسية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يبحثون الرد على التحركات الروسية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 11:11 م

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربيوك، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية برلين، الرد على التحركات الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، إن الوزراء ناقشوا أيضًا المفاوضات الجارية مع إيران، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".

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