إزالة حالة بناء مخالف بالبياضية في الأقصر

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، بحملة ازالات للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص بدائرة المركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات تم رصدها بالمتغيرات المكانية، حيث تم تنفيذ المتغير رقم ٧١٨٣٦٤ إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أعمدة سقف الطابق الثاني علوي بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة ٨٠ متر مربع والمحرر عنها محضر رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢ بقرية البغدادي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت رئاسة المدينة التعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.