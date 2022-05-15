أمر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقى حميد الشطري، بسحب يد المستشار في الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق بعد "تجاوزه وإهانته" للعراقيين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقالاً نسب للمستشار مهند نعيم تناول فيه قضية الأقاليم في العراق بطريقة ساخرة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان صحفي لجهاز الأمن الوطني، اليوم/السبت/، إن "جهاز الأمن الوطني العراقي يسعى ليكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي، وهو ما رسخ الصورة الناصعة عن الجهاز لدى كل الأوساط الرسمية والشعبية وبما يبعث الفخر والتفاني في نفوس ضباط الجهاز ومنتسبيه لأداء الواجبات المناطة بهم".

وأضاف أنه "انطلاقاً من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بسحب يد المستشار في الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي".

وأوضح البيان، أنه "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن، وكذلك التأكيد على التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".