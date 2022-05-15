دراسة أمريكية حديثة: الكثيرون يفضلون أصحاب الأوزان الزائدة عند التفكير في الزواج

يعتقد أصحاب الأوزان الزائدة، انخفاض جاذبيتهم لدى الآخرين فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية، إلا أن دراسة أمريكية حديثة أكدت وجود فرق في الجاذبية لشريك حياة مقارنة بالعلاقات السريعة، إذ إن الأشخاص البدناء يتمتعون بأولوية بالتفضيلات في علاقات الزواج.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من جامعة أركنساه الأمريكية قام باستعراض صور 4 أجسام رجال، و4 أجسام سيدات، على نحو 300 شخص، عينة الدراسة، وسؤالهم عن التفضيلات لشريك أو شريكة الحياة للزواج.

وبحسب الدراسة، فضّل معظم المشاركين السيدات وحتى الرجال، ذوي الأوزان الزائدة، لعلاقة الزواج، بينما لم يحظ الرجال والسيدات نحاف الأجسام بنفس القدر من التفضيل.

أما عن العلاقات القصيرة، حظى الرجال ذوي البنية العضلية بتفضيل لدى السيدات المشاركات، بينما فضل الرجال المشاركون ضمن العينة، السيدات ذوات الأجساد الشبيهة بساعة الرمل، في العلاقات القصيرة.

وتقول ميتش براون، مشرفة الدراسة، إن ذلك التفضيل للأشخاص البدناء في العلاقات الطويلة، قد يرجع للصورة الشائعة عن هؤلاء بقلة ميلهم لتعدد العلاقات، بعكس ذوي الأجساد المتناسقة الذين تغريهم أشكال أجسامهم لتعديد العلاقات.

يذكر أن دراسات سابقة أكدت أن السيدات ذوات الجسم الكمثري لهن جاذبية أعلى نسبيا من ذوات الأجسام التفاحية بين الأشخاص البدناء.