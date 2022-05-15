يعلم سيد رحمان جيدا ما يعنيه التنقيب في تلك المنطقة العسكرية من خطر كبير حال انفجار أى من المخلفات ولكن خوفه على معاناة أطفاله ال٦ من وطأة الفقر مع قدوم الشتاء غلبت خوفه ليمضي قدما مع ابنه جاويد صاحب ال٩ سنوات بأحد المعسكرات في وادي تانغي ليعثر على إحدي القذائف المضادة.
وبينما يحاول رحمان نزع الصاعق منها ما كان منها إلا أن تنفجر بين يديه منهية حياته ومصيبة الصبي بجروح بالغة في مشهد تكرر مئات المرات خلال الأشهر الماضية في دلالة علي تدهور الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الإحصائيات المتاحة سقوط ٢٨٠ قتيل خلال فترة سيطرة طالبان بسبب التنقيب عن خردة الألغام بينما أكدت إحصائيات سابقة إن الأطفال يمثلون ٨٠٪ من قتلي التنقيب عن الألغام بأفغانستان.
ويقول محمد أمين أحد مقاولي خردة المعدن إن معدلات الخردة التي مصدرها متفجرات في تزايد وذلك نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي الذي جعل الكثيرين في حاجة للنصف دولار ثمن الكيلو من الخردة.
ويقول محمد نوري مدير بمصنع خان للخردة في كابول إن ١٠٪ من واردات المصنع من مخلفات الحروب بينما يأكد مصدر آخر إن نحو شاحنتين يوميا من خردة المتفجرات تصل المصنع الذي يقوم بصهر الخردة لاستخدامها في البناء بينما يتم تهريب الكثير منها لدولة باكستان بأسعار أعلي.
وبجانب تدهور الوضع الاقتصادي المحفز للكثيرين علي التنقيب عن المتفجرات أدي تراجع أعداد الجمعيات المختصة بنزع الألغام وتوقف الحرب وفتح مناطق المعسكرات لسهولة بلوغ تلك المواقع الخطرة من قبل الأشخاص العاديين.
ويقول عبد الحبيب رحماني مدير هيئة نزع الألغام الحكومية إن ٧ مكاتب ميدانية خاصة بالهيئة تم إغلاقها منذ قدوم طالبان للحكم بينما انخفض العاملين بها ل١٥ من ١٠٠ سابقا بينما نضبت موارد التبرع الدولية التي شكلت ٧٠٪ من موارد الهيئة.
وعن تفاقم الوضع من خطورة الألغام يقول محمد آصف أحد سكان وادي تانغي إنه بمقابل ٦٠ شخص قتلتهم الحروب علي مدار ٢٠ سنة في منطقته تسبب التنقيب عن الألغام بقتل ١٠ في أسبوع واحد.
ويذكر أن النطقة تحوي طبقات من المتفجرات علي غرار طبقات الآثار بالمناطق الأثرية إذ أن متفجرات الحرب مع الاتحاد السوفيتي مطمورة أسفل متفجرات الحرب الأهلية المدفونة بدورها أسفل متفجرات الغزو الأمريكي.
ويقول آصف إنه تحدث لأحد الجنود السوفييت قديما وقت مغادرتهم البلاد ليقول له الجندي إننا راحلون ولكن الأرض ستظل تحاربكم طويلا بعدنا "يعني ألغام الحرب".
وفي نفس المنطقة التي قضي فيها رحمان منذ أشهر يقف عين الله ٥ سنوات حاملا محرك صاروخ عثر عليه مكتوب عليه سنة الصنع ١٩٧٤ ما يعني أنه يكبر الطفل سنا بعشر مرات ولكن يقول عين الله إنه مضطر لذلك العمل الخطر للإنفاق علي أسرته رغم أن إحدي الجمعيات علمته مسبقا بإمكانية تعرضه للموت بسبب ذلك العمل.
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