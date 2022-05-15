وزير النقل يتفقد مشروع محور كوبري بديل خزان أسوان ومسار القطار الكهربائي السريع

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لليوم الثاني، جولتهما التفقدية لمشروع إنشاء محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل، الذى يصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 72%، ويصل طول المحور إلى 5,4 كم، وبعرض 29 مترا، ويضم 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان المسار والمحطات المقترحة للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان) الواقع بنطاق المحافظة، وذلك بدءا من مدينة أسوان الجديدة مروراً بمحطات دراو وكلابشة ووصولاً للسباعية، وهو الذى يأتى تنفيذه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخلق شرايين ومحاور تساهم فى رفع جودة الخدمات بقطاع الطرق والنقل والسكك الحديدية.

وشملت جولة الوزير والمحافظ، تفقد الأعمال الجارية ضمن مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ السباعية بطول 125 كم، وبنسبة تنفيذ 86%، حيث يشهد هذا المشروع ملحمة من العمل المتواصل، ولاسيما أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل اتجاه؛ ليستوعب السيارات الملاكى والأتوبيسات، وأيضاً سيارات النقل الثقيل بما يساهم بدوره فى الحد من الحوادث المرورية، وبالتالى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة والحكمية للرئيس السيسى.

ولفت إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، بجانب التوسعات العمرانية الجديدة، وأيضاً تسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين.