استبعاد مدير مدرسة تجريبي في المنوفية بسبب تسريب الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن استبعاد مدير مدرسة أبو مشهور التجريبية من الامتحانات لمدة 5 سنوات وعزله من إدارة المدرسة وخصم 15 يوم من راتبه.

جاء ذلك علي خلفية تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي وإرسالها عبر الواتس اب الي أحد المجموعات.

حيث تم التحقيق مع مدير المدرسة بواسطة مدير الإدارة و3 محققين من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للتحقيق في واقعة التسريب وتم اثبات الواقعة .

واكد مدير المدرسة في التحقيقات، أنه لم يكن يقصد تسريب الأسئلة وانما تم إرسالها بالخطأ أثناء ارسال ورقة غياب الطلاب حيث كان الامتحان علي مكتبه وتم إرساله بالخطأ.