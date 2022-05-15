آلاف يشاركون في احتجاجات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد

شارك الآلاف من أنصار المعارضة في تونس اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.



وتوافد أنصار المعارضة على شارع الحبيب بورقيبة، تتصدرهم حركة النهضة الاسلامية وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"جبهة الخلاص الوطني" التي يقودها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي.



وهذا أحدث تحرك منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي وحل هيئات دستورية، ومن بينها البرلمان وتجديده لتركيبة أعضاء هيئة الانتخابات المستقلة معتمدا على صلاحياته التنفيذية والتشريعية قبل الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يوليو المقبل.



ويأتي تحرك المعارضة بعد أسبوع من تنظيم وقفة مؤيدة للرئيس سعيد في نفس الشارع.



وتجمع حشد من المحتجين أمام المدرج المؤدي لمدخل المسرح البلدي، رافعين لافتات حملت شعارات من بينها "لا لاستهداف القضاء" و"العدالة تستمر والانقلاب يحتضر" و"لا لتقسيم الشعب".



كما ردد محتجون "يسقط الانقلاب" و"حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)".



وعرض سعيد خارطة طريق سياسية من بينها الاستفتاء على الإصلاحات السياسية والدستورية وانتخابات برلمانية لكن خصومه يرفضونها ويتهمونه بالتخطيط لتغيير نظام الحكم وتعزيز منصبه في الرئاسة.