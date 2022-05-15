رئيس الوزراء: زيادات أسعار السلع بتحصل غصب عنا

علق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مسألة ضبط الأسعار، قائلًا: «لازم تحصل زيادات غصب عننا، الأسعار برا تتضاعف».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن مبدأ الدولة مرتبط باستيعاب جزء من تلك الزيادات، من خلال الاحتياطات المرصودة وتمرير جزء على المواطن.

وتابع: «ما نتمكن من فعله من خلال جهاز حماية المستهلك والمحافظين، تفعيل الرقابة على الأسواق، لضمان عدم وجود نوع من المغالاة في الزيادات والتحرك، والأهم كلما كنا قادرين على توفير السلع بكميات كبيرة من خلال المنافذ التابعة للدولة، فهي بمثابة أداة ضبط للسوق».