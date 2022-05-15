تموين المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 192 ألف طن قمح منذ بداية التوريد

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة توريد الاقماح المحلية لعام 2022، تلقت بيانا مفاده أن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 192229/945 طنًا، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح.

ووجه وكيل الوزارة، بتقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة بعدد 44 موقعًا تخزينيًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هناك انتظامًا في استلام الأقماح من الموردين والمزارعين بشون وصوامع مراكز المحافظة، وأن مواقع استلام الأقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح ، وأن أرقام غرفة العمليات: 2364503/2364460.