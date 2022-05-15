وزير التنمية المحلية: أغلب شكاوى مبادرة حياة كريمة لدعم البنية الأساسية

كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن أغلب شكاوى مبادرة قرى "حياة كريمة" تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحي، أو تحسين المراوي والمساقي، وذلك خلال مبادرة "صوتك مسموع"، وتركيب مواسير مياه الشرب، أو رصف الطرق، أو إنشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمعات خدمات.

وأكد شعراوي، في بيان له، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 215 شكوى من أهالي القرى المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" في 18 محافظة من بينها المنوفية والشرقية والجيزة والقليوبية والأقصر والمنيا والإسماعلية، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن.

وتابع أنه تم حل 178 شكوى منهم، وجاري حل 37 متبقية بالتنسيق مع المحافظات والوارزات والجهات المعنية، موضحًا انه تم تخصيص مبادرة "صوتك مسموع" كآلية متخصصة بالوزارة لتلقي وتسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة "المرحلة والثانية".

ولفت إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوي الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة"، سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوي التنموي الذي ستصل إليه القري بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال "صوتك مسموع" أو التقدم بالشكاوى من خلال ادارة الشكاوى التقليدية، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم.

وأضاف أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.