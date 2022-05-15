الغربية تستعد لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالتأمين الصحي

قال الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم بدء الاستعداد لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي من المقرر بدء العمل بها خلال الأسبوع القادم بعيادة ابن سينا بالمحلة وعلي بن أبى طالب بطنطا.

ووجه مدير الفرع، بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة.

وأوضح أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظة بداية من سن 18 عامًا، وتشمل المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وأضاف أن المبادرة تستهدف أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأوضح مدير الفرع، من المقرر توفير كافة سبل الدعم لبدء العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكل السيدات بالمجان، ولدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية.