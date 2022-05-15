وزير الخارجية الأمريكي يصل ألمانيا لبحث الأزمة الأوكرانية مع وزراء خارجية الناتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الألمانية برلين وذلك لعقد لقاءات غير رسمية مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لبحث الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقال بلينكن ـ في تغريده له على تويتر حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ـ " وصلت إلى برلين لعقد لقاءات غير رسمية مع وزراء خارجية الناتو لمناقشة تحالفنا وعملنا المتواصل لمعالجة الأزمة الروسية- الأوكرانية".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن وزراء الناتو سيجرون مشاورات بشأن كيفية المضي قدما في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحضير لقمة الحلف المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية يونيو المقبل، والعمل على إعداد تصور استراتيجي جديد.