أستراليا تسجل 20 ألفاً و840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في استراليا، اليوم الأحد، 20 ألفا و 840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى ستة ملايين و572 ألفاً و913 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت سبعة الآف و788 حالة وفاة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وأفادت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفعت إلى ستة ملايين و 121 ألفاً و919 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.