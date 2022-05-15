قالت الهند، اليوم الأحد، إنها ستظل منفتحة على تصدير القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي على المستوى الحكومي، على الرغم من القيود التي أعلنت عنها قبل يومين.

وقال وزير التجارة الهندي بي في آر سبرامانيام، في تصريحات للصحفيين، إن الحكومة ستسمح أيضا للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 مليون طن من القمح حتى يوليو المقبل، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

يشار إلى أن الهند كانت قد صدرت في شهر إبريل الماضي نحو مليون طن من القمح، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الإخباري الأمريكية.

وتصدر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنجلاديش ونيبال وسريلانكا.

وجاء في إشعار أصدرته مديرية التجارة الخارجية الهندية، عبر الجريدة الرسمية أمس الجمعة، أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات في التحكم في ارتفاع الأسعار المحلية.

وارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.

وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت كييف وموسكو تشكلان ثلث صادرات القمح والشعير العالمية.

ومنذ الحرب الأخيرة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تم إغلاق موانئ أوكرانيا ودمرت البنية التحتية المدنية وصوامع الحبوب.

في الوقت ذاته، تضرر محصول القمح في الهند من جراء موجة حر قياسية.