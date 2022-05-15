عضو في مجلس السيادة السوداني يشيد بتطور العلاقات مع بريطانيا

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار إير، بالتطور الذي ظلت تشهده العلاقات السودانية - البريطانية، ومستوى التعاون المشترك حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين في عدد من المجالات.

وتطرق عقار، خلال لقائه اليوم الأحد، مع وفد المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني، الذي يزور السودان، إلى مراحل وخطوات اللقاءات والحوارات التي ظلت تديرها الآلية الثلاثية، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيجاد، مع الأطراف السودانية، في إطار تنظيم وترتيب وإقامة الحوار السوداني السوداني لمعالجة الأزمة السياسية بالسودان.

وأكد وفد المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني، استعداده لتقديم المساعدات للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية والحوار السوداني السوداني، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وصولا لعملية التحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات التي تمكن الشعب السوداني من اختيار حكومته المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.