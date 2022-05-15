يحيي الفلسطنيون والعرب اليوم(15مايو) الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، وهوأحد الأيام المحزنة والمشئومة في التاريخ الفلسطيني، والذي شهد على أكبر عملية إجلاء وتهجير للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، في اليوم التالي لإعلان قيام دولة إسرائيل والاعتراف الأمريكي والغربي بها في مايو 1948.



وكانت « النكبة» فصلاً من رواية مأساة عربية، كان لها العديد من التبعات؛ فمع إعلان قيام دولة إسرائيلن كان القرار الغربي، بتكوين قوة عسكرية مشتركة، لطرد العصابات اليهودية من الأراضي المحتلة، وخلف تلك الخطوة، دارت الكثير من الأحداث والكواليس في غرف الاجتماعات المغلقة بين ملوك والزعماء العرب.



ومع مرور نصف قرن على إندلاع الحرب ودخول القوات المصرية لأرض بفلسطين(ليلة الخامس عشر من مايو1948) وثق الكتب الكبير محمد حسنين هيكل ذلك الفصل الهام من التاريخ العربي، في كتابه" العروش والجيوش" والذي نشرته " دار الشروق"، وتناول من خلاله يوميات تفصيلية للمعارك الحربية، من خلال شهادات للقادة العسكريين أو من خلال ما رآه بعينه من خلال تغطيته للحرب.



ومن المعروف، أن بريطانيا كانت شريكاً أساسيا في أن تعلن إسرائيل قيام دولتها على الأراض التاريخية الفلسطينية، وذلك قبل عقود من ذلك الإعلان؛ حيث أصدر وزير خارجيتها " بلفور" وعداً لليهود بأن يكون لهم وطن قومي يجمع شتتهم، وتم تسهيل هجرة آلاف اليهود لفلسطين وقت أن كانت تحت الانتداب البريطاني.



لذا يمكن التوقع، بأن تقف بريطانيا في وجه الدول التي تريد أن تتدخل عسكرياً في الأراضي الفلسطينية؛ لكن هيكل ذكر سراً من أسرار تلك الحرب، أظهر أن بريطانيا لم تكن حليفاً أميناً لإسرائيل وعقدت صفقة مع مصر(وقت حكم الملك فاروق) سمحت من خلاله لمصر بالمشاركة في حرب فلسطين.



يقول هيكل في كتابه،كان السر وراء التغيير المفاجئ في موقف الملك «فاروق»واطمئنانه ومعه وزير حربیته، استنتاجا آخر يتعلق بالسياسة البريطانية في المنطقة وباستعدادها للسماح للعرب أن «يعطوا لليهود درسا» يكون نوعا من التأديب بعد كل ما فعلوه بالقوات البريطانية.



يذكر أن بعض من الجماعات الصهيونية قت تمرداً شبه عسكريا ضد القوات البريطانية الانتدابية، كان من أرز محطاته ما جرى في عام 1944.؛ إذ هاجموا أهداف الشرطة والحكومة ردا على قيود الهجرة البريطانية.



تجنبوا عن قصد الأهداف العسكرية، لضمان أنهم لن يعوقوا المجهود الحربي البريطاني ضد عدوهم المشترك وهو ألمانيا النازية، بحسب مقال للكاتب ديفيد سيزاراني بعنوان "مائة عام من الصهيونية في إنجلترا".



ويضيف هيكل، إن الشعور الذي توحي به القرائن أن طرفا بريطانيا مسئولا، وفي الغالب أنه كان من العسكريين البريطانيين، عقد صفقة من نوع غريب مع الملك فاروق مباشرة، وقد عهد بالمسئولية عن الناحية المصرية فيها إلى ضابط في الحرس الملكي يحتمل أن يكون القائمقام

حسين سرى عامر،وكان مؤدى الصفقة أن يسمح لمصر بأن تأخذ ما تحتاج إليه من الأسلحة والذخائر من مخازن ومعسكرات الجيش البريطاني في قاعدة قناة السويس، ولما كان من الصعب أن يكون السمـاح باتفاق سياسي محدد فجرى ترتيب ذلك بنوع من «التوافق الأمني».



ويفسر هيكل، أي أن طرفا مصريا يمد يده ويأخذ، وفي مقابل ذلك فإن طرفا بريطانيا يغمض عينه ويسكت.



وبمعنى آخر أكثر صراحة فإن الترتيب كـان «سرقة» من نوع ما... و«سرقة» بالرضا. ولعل الملك فاروق قبل صفقة «سرقة الأسلحة والذخائر سماحا بالرضا» كإجراء طوارئ مؤقت وحتى تتخذ الحكومة البريطانية قرارا وعدت به في موضوع توريد أسلحة إلى مصر.