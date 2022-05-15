الإعلام الأمني بالعراق: العثور على 4 أوكار للإرهابيين في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم /السبت/، العثور على أربعة أوكار للإرهابيين في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو تمكنت من العثور على 4 أوكار للإرهابيين و4 قنابل هاون و3 قنابل ضد الدروع و3 أخرى ضد الأشخاص وأسلحة أخرى.

وأشار إلى أن قوات الفرقة الثامنة تمكنت من العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون وصاروخ تالف ومنصة إطلاق صواريخ و بطاريتي تفجير عبوة تالفة، كما تم تدمير وكرين قديمين للإرهابيين وكدسي من مخلفات عصابات داعش.

ولفت إلى أن الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية عثرت على كدس يحتوي على 10 عبوات ناسفة محلية الصنع ومسطرتي تفجير و عبوة مزروعة في أحد الطرق تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قطاع المسؤولية".