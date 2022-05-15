رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة المظاهر العشوائية

قام مجلس مدينة الأقصر بإزالة عدد 6 (عشش) عشوائية بأحد الشوارع الجانبية بشارع فاطمة الزهراء بمنطقة حي شرق.

جاء ذلك عقب قيام رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة حي شرق، وذلك لمتابعة مستوى النظافة، وفي أثناء الجولة تم رصد عدد 6 (عشش) عشوائية بأحد الشوارع الجانبية بشارع فاطمة الزهراء والملاصق لسور محطة الصرف الصحي رقم (٣).

وعلى الفور تم توجيه نواب رئيس حي شرق بإزالة كافة المظاهر العشوائية ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص بناء تلك (العشش) المبنية من الطوب الأبيض، وتبين أن تلك "العشش العشوائية" مخالفة وعلى الفور تمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، كما تم رفع عدد 3 عربات "كارو" بالشارع، وجارِ رفع تراكمات الإزالة ورفع كفاءة نظافة الشارع وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات.