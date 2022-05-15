وزير التموين يتفقد توريد القمح في أراضي مشروع المليون ونصف فدان بالمنيا غدا

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أعلن المكتب الإعلامي للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيزور محافظة المنيا غدا؛ لتفقد موسم توريد القمح المحلي من الأراضي المستصلحة حديثا "مشروع المليون ونصف مليون فدان" بالصحراء الغربية.

وأضاف البيان أن المصيلحي سيتفقد موسم توريد القمح من الأراضي المستصلحة حتى الشون والصوامع، حيث سيتوجه إلى صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى وصومعة إهناسيا الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المزروعة في المنيا تبلغ ٢٥٠ ألف فدان، بالإضافة إلى الأراضي المستصلحة بمشروع المليون ونصف المليون فدان .

وأشار يوسف إلى فتح ٤٤ موقعا تخزينيا؛ لتشوين القمح هذا العام.