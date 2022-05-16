رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال يوم السبت المقبل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته ستتحول إلى تصريف الأعمال يوم السبت المقبل، بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد، موضحا أنه لن يقبل بأن تفرض عليه أي شروط للبقاء في رئاسة الحكومة.

وأضاف ميقاتي، في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية مساء اليوم، أنه يتمنى أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بعد الانتخابات ولا يمكن لشخص واحد أن ينفرد بالقرار، داعيا لإجراء الاستشارات النيابية في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن هناك إنفاقا انتخابيا كبيرا وخصوصا في الإعلام، مشددا على أن هيئة الإشراف على الانتخابات تنظر في هذا الأمر بالإضافة إلى المجلس الدستوري.

وأوضح أن الوقت هو للاتفاق في ظل ما وصفه بأزمة حقيقية داعيا إلى التوقف عن تضييع الفرص، مشددا على تمسك لبنان بعروبته وبأفضل العلاقات مع دول الخليج، مؤكدا ضرورة التعاون مع الدول العربية لإنقاذ هذا البلد.