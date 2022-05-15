أعلن الساحر البرازيلي، رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، دعمه وتشجيعه لليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، على ستاد (دي فرانس) في باريس، يوم 28 من شهر مايو الجاري بين ريال مدريد وليفربول، بعد أن نجح الفريقان في الإطاحة بالدور نصف النهائي بفريقي مانشستر سيتي وبنفيكا البرتغالي، على الترتيب.

ويستعد رونالدينيو الفائز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة موسم 2006 وكأس العالم مع البرازيل 2002 ، للظهور كجزء في حملة إعلانية، استعدادًا لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدينيو في تصريحات لإذاعة (راديو مونت كارلو):" ريال مدريد يقدم مستويات رائعة في الوقت الحالي، والأمر نفسه ينطبق على ليفربول، أتمنى للفريقان التوفيق في المباراة النهائية".

وأضاف:" سأقوم بتشجيع ليفربول ضد ريال مدريد، بما أنني أحب برشلونة".

وانتقل رونالدينيو الفائز بجائزة الكرة الذهبية موسم 2006 للحديث عن فريقه السابق باريس سان جيرمان.. قائلًا :" يمتلكون كل اللاعبين العظماء، أطالب الجماهير بالانتظار حتى يتمكن الجميع من التأقلم على الحياة الجديدة في النادي".

وأتم:" الانتقادات الموجه لنيمار خاطئة، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، يقدم أفضل ما لديه عندما يكون جاهزًا، تعرض لعدد كبير من الإصابات هذا الموسم".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ودع منافسات أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد، بعد الخسارة في مجموع المباراتين بالدور ربع النهائي.