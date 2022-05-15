قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنّه تتم مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية متكاملة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، هي المحور الأمني والمحور والتنموي والمحور الاجتماعي، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وتوفير الحياة الكريمة كضامن حقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب.



وأشار إلى أنه لا يتم إغفال البعد الإنساني والاجتماعي كعقيدة راسخة لأفراد القوات المسلحة.