رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المدرجات الجديد بالعبور

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مشروع إنشاء مبنى المدرجات الجديد بمقر الجامعة بمدينة العبور.

واطلع رئيس الجامعة على نسبة الإنجاز في مشروع مبنى المدرجات بالعبور، حيث جارٍ الانتهاء من التشطيبات الداخلية للمشروع، موجهًا الشكر لاستشاري ومهندسي المشروع على الجودة والالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة طبقا للمواصفات المعتمدة.

وأضاف رئيس الجامعة ان مشروع إنشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبًا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.

جاءت الجولة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر العبور، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجموعة من الاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.