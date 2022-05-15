وزير الخارجية يشارك في حدث من تنظيم مكتب المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للمناخ

شارك سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، في الحدث الذي ينظمه كل من مكتب المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للمُناخ وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والغرفة التجارية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد «البعثة التجارية الخضراء» الأمريكي.

وبحسب ما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، يضم الوفد العديد من الشركات والجهات التمويلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء بمصر.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الحدث سيبحث سُبُل التعاون، في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27».