رئيس وزراء اليابان: مجموعة الدول السبع تعتزم الدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن قادة مجموعة الدول السبع سيظهرون عزمهم على الدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية عندما يجتمعون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في هيروشيما، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال كيشيدا، خلال مقابلة مع وكالة أنباء كيودو ووسائل إعلام أخرى في مكتبه "سنتخذ خطوات أكثر واقعية وعملية" لتحقيق هذه الغاية.

وأكد كيشيدا أهمية الزيارة التي قام بها زعماء مجموعة الدول السبع إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام، وقال "إن إعلان حقيقة الهجوم النووي أمر مهم كنقطة انطلاق لجميع جهود نزع السلاح النووي".