 العراق: مقتل عنصر داعشي بعد إحباط عملية تسلل في محافظة نينوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: مقتل عنصر داعشي بعد إحباط عملية تسلل في محافظة نينوي

بغداد -د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:07 ص

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الإثنين، مقتل أحد عناصر داعش خلال عملية مشتركة لإحباط محاولة تسلل للتنظيم إلى أحد أقضية محافظة نينوي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع قوات الجيش والحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكن من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى.

وأشارت إلى رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها بعد محاولتها المقاومة والهرب، حيث تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها.

وذكرت أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية، موضحة أن القوات الأمنية مازالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية.


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