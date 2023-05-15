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هجوم إلكتروني يستهدف صحيفة تركية كبيرة في ليلة الانتخابات


نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 7:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 7:58 ص

فى خضم الانتخابات التركية التي أجريت اليوم، تعرضت واحدة من أشهر الصحف اليومية لهجوم إلكتروني.

وتعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" واسعة الانتشار والتي ينظر إليها على أنها أقرب إلى معسكر المعارضة مساء اليوم الأحد.

وذكرت منظمة "نيتبلوكس" المتخصصة في مراقبة عمليات حجب الإنترنت، أن السبب في تعذر الوصول إلى موقع صحيفة "سوزجو" هو تعرضه لهجوم حرمان من الخدمة، وهو هجوم يتم خلاله إغراق خوادم الضحايا بسيل من طلبات البيانات في محاولة لإصابتها بالشلل.

وقبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المهمة للغاية، حذر مراقبون من هجمات تستهدف وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.


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