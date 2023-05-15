السلطات في بوركينافاسو تعلن مقتل 33 شخصا على يد إسلامويين في غرب البلاد

أفادت السلطات في بوركينافاسو بمقتل 33 شخصا في قرية بمحافظة موهون غربي البلاد على يد أشخاص يُحْتَمَل أنهم إسلامويون.

وأعلن حاكم المحافظة بيير باسينجا اليوم أن الحادثة وقعت بعد ظهر يوم الخميس، ووصف ما حدث بأنه "هجوم جبان وبربري" مشيرا إلى أن المجني عليهم كانوا يحرثون الحقل على النهر عندما تعرضوا لإطلاق النار.

ورغم أنه لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الجريمة، فإن السلطات تفترض أن الجناة إسلامويون.

يذكر أن منطقة الساحل الأفريقي يقطنها نحو 21 مليون نسمة وينشط في هذه المنطقة مجموعات مسلحة بعضها يدين بالولاء لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة كما هو الحال أيضا في مالي والنيجر المجاورتين.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس ابراهيم تراوري والتي اعتلت السلطة بعد انقلاب عسكري في الخريف، بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في تجنيد 50000 متطوع لدعم الجيش المحلي. ومنذ ذلك التاريخ، تحاول الحكومة عبثا صد الجهاديين.

وتشير تقديرات إلى أن الجماعات المتشددة تسيطر على نحو نصف أراضي البلاد.