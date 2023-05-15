أحمد عبد الحليم: فيريرا لم يكن يهتم بالجانب البدني للاعبي الزمالك

يرى أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، أن سبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، عدم اهتمام المدرب السابق فيريرا بالجانب البدني.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مساء السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: «مستوى فريق الزمالك تأثر بسبب رحيل عدد من اللاعبين المميزين قبل بداية الموسم، والصفقات التي تعاقدنا معاها في الصيف كانت من أفضل اللاعبين في أنديتهم الموسم الماضي».

وأضاف: «اللجنة الفنية ستعطي رأيها فيما يخص اللاعبين الحاليين بالفريق الأبيض، كما أنها سترشح الصفقات الجديدة للزمالك».

وأتم: «عدد كبير من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم اهتمام فيريرا بالجانب البدني للاعبين».