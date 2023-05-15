 خبير اقتصادي: إنجازات الدولة المصرية ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي - بوابة الشروق
الإثنين 15 مايو 2023 10:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

خبير اقتصادي: إنجازات الدولة المصرية ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي


نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:13 م

قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، إن ما أنجزته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل أو بآخر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 تريليونات جنيه.

وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تغيرا واضحا في خريطة الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الدولة كانت تنتج بشكل محدد في القطاعات المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن التوزيع النسبي بين القطاعات المختلفة اختلف في الفترة الأخيرة وبالتحديد في آخر خمسة أعوام، مشيرًا إلى وجود رغبة في أن تكون هناك مساهمة أكثر من القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع الصناعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع التكنولوجي شهد نشاطًا كبيرًا ومساهمة كبيرة خلال فترة كورونا، ساهمت بشكل أو بآخر في ريادة مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك