كشفت إسراء، زوجة المجني عليه في جريمة المنوفية الشاب «موسى»، تفاصيل مقتل زوجها على يد رجل «سيء السمعة» بقرية كفر عسكر بمركز تلا في محافظة المنوفية.



وقالت إسراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنها تسكن في عقار به «كوافير»، وصاحب هذا الكوافير هو من تعدى على زوجها، مضيفة أن سكان العقار ينظفون سلم العمارة بالتناوب بينهم.



وتابعت: عندما جاء يومي لتنظيف سلم العقار، قام بمضايقتي والتعدي عليا بالألفاظ والكلمات البذيئة، وطالبته بالتوقف تجنبا لحدوث مشاكل، ولكن دون جدوى، ثم تواصلت مع زوجي وأخبرته بما حدث، فترك عمله في الورشة، وجاء على الفور لمنع صاحب الكوافير من التعدي عليا.



وأضافت: في يوم عطلة زوجي جاء له أحد أقاربه وطلب منه الذهاب معه في «مشوار»، وعقب نزوله توجه إلى صاحب «الكوافير» وطالبه بعدم التعرض لي، وعدم مضايقتي، والحفاظ على عرضي.



وذكرت زوجة المجني عليه أن زوجها وقريبه ذهبا معا، وثم صعد صاحب الكوافير ومعه عدة رجال وتهجما علي بالشقة أثناء تواجدي في الشقة أنا وابنتي فقط، مضيفة: «تواصلت مع زوجي «موسى» لكي ينجدني، ولكن عقب عودته من الخارج تعدى عليه صاحب الكوافير والرجال الذين جاءوا معه، بـ«المطاوي والأسلحة البيضاء، ولم يتمكن من الصعود للشقة في الدور الرابع، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على سلم العمارة غارقا في دمه».