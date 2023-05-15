وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

أكد وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، اليوم الإثنين، أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيرا إلى "حرص المملكة على تحقيق الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

وقال الجدعان، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة اليوم، إن "التحديات العالمية أكدت ضرورة تطوير نماذج مالية مستدامة بالمنطقة العربية تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر".

وأضاف أن السعودية عملت على العديد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني الذي سيساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.

وأوضح أن المملكة تعمل مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار لهذا الغرض.

وأشار الجدعان إلى الحرص على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون بإطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض ،موضحا أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في الدعم الذي تقدمه للدول النامية لا سيما لدول المنطقة.

وبدأت اليوم في مدينة جدة السعودية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية بدورتها العادية الـ32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة القادم.