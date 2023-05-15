الخارجية السودانية تدين هجوم قوات الدعم السريع على كنيسة مارجرجس في أم درمان

أدانت وزارة الخارجية السودانية هجوما شنته قوات الدعم السريع على كنيسة مارجرجس بمدينة أم درمان اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البيان " مواصلة لنهجها الإرهابي وخرقها للهدنة وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية والأعراف المجتمعية الراسخة ، قامت قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة صباح اليوم الأحد بهجوم غادر على المصلين بكنيسة مارجرجس بحي المسالمة بمدينة أم درمان ، وقاموا بإطلاق النار عشوائيا على المصلين مما أدى إلى إصابة ثلاث من المصلين بأعيرة نارية ، واعتدوا بالضرب على القس ودخلوا دار النساء العجزة وداخلية البنات الملحقتين بالكنيسة بحثا عن الأموال لسرقتها وعندما لم يجدوا الأموال قاموا بسرقة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب (لاب توبات) الخاصة بالمصلين والكنيسة".

وتابع البيان " تدين وزارة الخارجية هذا السلوك الإجرامي والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالتعرض للمصلين ولدور العبادة، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا السلوك البربري الذي تقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة بأشد عبارات الإدانة واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".