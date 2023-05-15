رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف

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أجرى المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، جولة تفقدية موسعة بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة لدفع العمل وتذليل أية عقبات إن وجدت.

واستهل عبد الله، الجولة بالمرور على مشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة بجوار طريق المطار بنسبة تنفيذ 90% من الأسفلت، مشيداً بسير الأعمال الجارية بالمشروع.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تنفيذ (طبقة أساس+ طبقة رابطة أسفلتية) لطرق المرحلة الأولى مجاورات (٨ - ٧ - ٦ - ٣ - ١) بمنطقة ٤٥٥ فدانا بنسبة تنفيذ ٤٠% أساس، مطالباً بتقديم البرنامج الزمني وضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى المواصفات والجودة، كما تفقد مشروع تنفيذ طرق (فرمة) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية بنسبة إنجاز ٩٠%.

وانتقل رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي وتشمل مشروع تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية شامل (خزان أرضي + بوستر + خط مياه قطر 800 مم بطول 5 كم)، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لهذا المشروع، والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة للحصول على أعلى جودة في التنفيذ وسرعة إنهاء المشروع طبقاً للبرنامج الزمني.

كما تفقد عبد الله مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، طاقة ٣٦٠٠٠ م٣/ يوم والمرحلة الأولى بطاقة ١٢٠٠٠ م ٣/ يوم، لافتا إلى التشغيل التجريبي للمحطة وأنه جارٍ أخذ عينات المياه لاختبارها والتأكد من مطابقتها لمعايير المياه المعالجة ثلاثيا قبل الربط على شبكة الري بالمدينة لري المسطحات الخضراء.

وتفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، شبكة كهرباء منطقة الشريط المميز ١٠٠ م والعمران المتكامل بنسبة تنفيذ للمشروع بلغت ٦٥%، مطالبا بضرورة الانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى، وبضرورة عزل الجزء المدفون داخل التربة من قواعد العمدان والبلدورات.

كما مرّ رئيس الجهاز على مشروع شبكة كهرباء المرحلة الثانية بمنطقة ٤٥٥ فدانا بنسبة تنفيذ ٥٥% مطالباً بسرعة الانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني، مع مراعاة الجودة والدقة في التنفيذ.

وتفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أيضا المدخل الجنوبي للمدينة والطرق والجزر المارة أمام منطقة المخازن، مشيرا إلى ضرورة إعادة تأهيل الجزر وزراعتها بالنجيل الطبيعي والاهتمام بنظافة المدخل.