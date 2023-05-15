لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي نابلس

استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرقي نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة استشهاد الشاب الفلسطيني بعد نقله لأحد المستشفيات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

#شاهد: لحظة استشهاد شاب بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم عسكر شرق نابلس. pic.twitter.com/t9hvJKYSFB — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) May 15, 2023