دستورية النواب: العمل بالقائمة النسبية سيواجه صعوبات حال تطبيقها

قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه من الصعب العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، لأنها عملية معقدة في كيفية تنفيذ النسب داخل القائمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة سي بي سي، مساء الأحد، أن شكل الحياة السياسية في مصر أخذت بنظامين وهما النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة، وهو له دور آمن لتبوأ الأحزاب مقاعد داخل القائمة المغلقة.



وذكر أنه إذا لم تكن هناك قائمة مغلقة في البرلمان، لكانت هناك أحزاب غير موجودة في المجلس، منوها بأن مُهمة قبول الآخر والاختلاف والتنوع ، هي في الأصل دور الأحزاب السياسية.



ولفت إلى أن العمل بالقائمة النسبية سيواجه صعوبات كثيرة حال تطبيقها، منوهًا بأن دعوة الرئيس السيسي للحوار حالة صحيحة جدًا وفريدة، للاستماع للأفكار المختلفة والأيدولوجيات المتنوعة، وتؤسس لمرحلة جديدة في المستقبل، وتؤسس لثقافة الرأي والرأي الأخر والتنوع تحت مظلة الأحزاب السياسية.



وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".