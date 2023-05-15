هتفت جماهير نادي برشلونة، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني «الليجا».

وكان فريق برشلونة قد حسم لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، بعد فوزه على إسبانيول مساء أمس الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيلا البرات.

وبدأت حافلة الفريق الكتالوني التجول في أرجاء مدينة برشلونة، احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وسط تشجيع من رئيس النادي خوان لابورتا الذي قام بتحية اللاعبين.

وفي وقت سابق، قال لابورتا رئيس نادي برشلونة، إن الإدارة ستفعل كل ما بوسعها من أجل إعادة ميسي إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

يُذكر أن عقد ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو القادم، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا.