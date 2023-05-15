بولندا تعلن عن زيادة إعانات رعاية الأطفال قبل الانتخابات

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أعلن حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم في بولندا عن خطة لزيادة إعانات رعاية الأطفال وغيرها من الإعانات الاجتماعية بتكلفة إضافية تتجاوز 5 مليارات يورو.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في مدينة اوتفوك بالقرب من وارسو إن الزيادة في إعانات الأطفال من 500 زلوتي (120 دولار) حاليا إلى 800 زلوتي شهريا لكل طفل اعتبارا من يناير 2024، ستشكل عبئا على الموازنة بمبلغ إضافي يبلغ 3ر5 مليار يورو (8ر5 مليار دولار).

وأعلن زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كازينسكي عن الخطط الجديدة خلال مؤتمر للحزب أمس الأحد.

وقال إنه في المستقبل، سيكون علاج الأشخاص أقل من 18 عاما والمتقاعدين فوق سن 65 عاما مجانا.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في بولندا في أكتوبر المقبل أو أوائل نوفمبر.