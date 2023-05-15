بطل أوروبا يعلن تعاقده مع مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من فولفسبورج الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لـ فرانكفورت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعبه الجديد عمر مرموش وهو يحجب وجهه بيده، كنوع من التشويق من جانب النادي الألماني لجماهيره حول الصفقة المنتظرة، معلقًا عليها:" من هذا؟".

وأعلن نادي فولفسبورج الألماني في وقت سابق رحيل مرموش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

كما حرص مرموش على توديع جماهير فولفسبورج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" برسالة مؤثرة وجه خلالها الشكر للجميع على فترة تواجده في النادي مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده حتى آخر لحظة مع الفريق.

جدير بالذكر أن آينتراخت فرانكفورت هو بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لينتقل مرموش إلى بطل أوروبا في خطوة مثيرة بمسيرته الاحترافية.