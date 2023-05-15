نائب في الكنيست: إسرائيل قد تجيز بعض التعديلات القضائية بحلول أغسطس

أعلن نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف القومي الديني الحاكم يوم الاثنين أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تمرّر جزءا من خطتها المثيرة للجدل الرامية لإدخال تعديلات على المنظومة القضائية بحلول أغسطس، إذا فشلت المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل وسط.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة على تعيينات القضاة، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف في الغرب بشأن استقلال القضاء فيها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات والتصدي لتمدد سلطة القضاء. لكنه علق التشريع في أواخر مارس آذار ليتيح فرصة للتفاوض مع أحزاب المعارضة.