الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في الأراضي المحتلة والشتات وداخل الخط الأخضر

أحيا الفلسطينيون، اليوم الاثنين، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، وداخل الخط الأخضر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية - في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمام ضريح ياسر عرفات، للاعلان عن اطلاق فعاليات النكبة- إن النكبة هي بداية المأساة التي يعيشها شعبنا منذ 75 عاما، حيث احتل الغرباء أرضه، وشردوا معظم أبنائه في المنافي ومخيمات اللجوء.

وأضاف "كانت النكبة أقسى محطة تاريخية عاشها شعبنا، وسببا مباشرا لما عاناه منذ ذلك الحين وحتى اليوم، فالعدوان المتواصل على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ما هو إلا استمرار لهذه النكبة، ومنذ عام 1948 وحتى اليوم، ارتقى أكثر من مئة ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من مليون حالة اعتقال منذ عام 1967".

وتابع آشتية "نقول للمحتفلين بذكرى قيام إسرائيل وتبني روايتها، إن فلسطين الخضراء كانت وما زالت خضراء منذ آلاف السنين، فجبالها مزروعة بالتين والزيتون والعنب والرمان، وفيها صحراء النقب، وعلى الذين يصدقون الكذب أن يفتحوا عيونهم ليرَوا الحقيقة، إن فلسطين حقيقة، والقدس حقيقة، والشعب الفلسطيني حقيقة، وسوف تنتصر الحقيقة ورواتُها على الأسطورة ودعاتها".

ومن جانبه، قال رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الشعب الفلسطيني يثبت اليوم بعد 75 عامًا من النكبة أن كل الممارسات والمؤامرات، والحروب، والحصار، والتهويد لن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحق العودة المقدس.

وأضاف أن النكبة جريمة مستمرة، والعودة حق لا يسقط بالتقادم، مؤكدا أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هي مؤسسة مؤقتة، وُجدت بعد أن عجز المجتمع الدولي عن أن ينفذ قرار 194 الخاص بحق العودة، مطالبا دول العالم بتقديم الدعم المالي للأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها للفلسطينيين في الشتات، لحين إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وبدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف، إن الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم أن حق العودة حق مُقدس، ويعتبر جوهر القضية الفلسطينية، ولن يسقط بالتقادم.

وأكد أبو يوسف أن حق العودة سيبقى يشكل ثابتا من ثوابت شعبنا، ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتتمثل هذه الثوابت بحق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وبالتزامن، أعلن البريد الفلسطيني عن إصدار طابع بريدي يوثق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، مشيرا إلى أن الطابع سيطرح للتداول قريبا وهو من النوع التذكاري، حيث يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن ذكرى النكبة والثمن الكبير الذي تكبده الشعب الفلسطيني جراء هذه المأساة التي ما زالت فصولها تتوالى.

وداخل الخط الأخضر، أحيا الطلاب العرب في جامعة تل أبيب ذكرى النكبة، وأقيمت مراسم، بمشاركة قوى طلابية عربية، وقيادات سياسية، ورفع الطلاب العرب الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات والقمصان السوداء، وأنشدوا "موطني"، ورددوا هتافات وطنية.

وقال يوسف طه من الدائرة الطلابية في التجمع الوطني الديمقراطي، إنه "منذ 13 عامًا والحركة الطلابية في الداخل الفلسطيني تحيي ذكرى النكبة، واستجابة هذا الكم الكبير من الطلاب، للدعوة الطلابية الوحدوية لإحياء ذكرى النكبة رسالة تؤكد أن الأجيال الشابة الفلسطينية متشبثة بهويتها وجذورها التاريخية في فلسطين وحقها الأبدي الذي لا يمحى بالتقادم في العودة إلى الأراضي التي هُجّر شعبنا منها، ولن يسقط حق العودة إلا بعودة كل لاجئ إلى أرضه وبلده التي هُجّر منها".

وتابع: "حضور هذا الكم من الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة كلمة حاسمة وسد أمام غلاة اليمين الفاشي الذي تقزم أمام إرادة الطلاب العرب".

وأكد طه أن الجيل الفلسطيني الشاب في أراضي الـ48 إنما يقول كلمته اليوم بأننا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونشهد إقبالا متزايدا في كل عام لإحياء مراسم النكبة التي تشكل شكلا من أشكال إشهار تشبثنا بهويتنا، وحقنا في التفاعل والتضامن مع قضايانا وعلى رأسها رفض العدوان على غزة، وتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.